Україна з початку року збільшила видобуток газу

Україна в січні-березні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила видобуток природного газу на 0,6% – до 5,1 мільярда кубометрів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Читайте також"Укргазвидобування" планує 2017 року збільшити видобуток газу до 15 мільярдів кубів

За інформацією Міненерговугілля, національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" і його дочірні компанії за звітний період скоротили видобуток газу на 0,5% – до 4 мільярди кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, за 2015 рік видобуток газу в Україні скоротився порівняно з 2014 роком на 3,1% – до 19,2 мільярда кубометрів. У 2016 році Україна збільшила видобуток газу на 0,5% – до 19,8 мільярда кубометрів.

У січні-лютому 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року Україна скоротила видобуток газу на 0,3% – до 3,226 мільярда кубометрів.