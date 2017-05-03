Мінекономрозвитку зареєструвало Яворівський індустріальний парк у Львівській області

Міністерство економічного розвитку і торгівлі зареєструвало Яворівський індустріальний парк у Львівській області.

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Згідно з повідомленням на сайті міністерства, безпосередньо на території індустріального парку розміщено транспортну розв'язку в напрямку двох прикордонних пунктів у бік Польщі.

На відстані 5 км від індустріального парку, ініціатором створення якого стала Яворівська районна рада, розташовано митний перехід Грушів-Будомєж, також неподалік знаходиться митний перехід у Рава-Руській.

«Мета створення парку - забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності Яворівського району шляхом активізації інвестиційної діяльності в районі, залучення інвестицій, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої інфраструктури, впровадження сучасних технологій виробництва, застосування світового досвіду організації промислового виробництва», - йдеться в повідомленні .

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономрозвитку, в Україні на даний момент зареєстровано 19 індустріальних парків.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав парламент прийняти законодавство для стимулювання розвитку індустріальних і технопарків.