В Україні з початку року виробництво сталі зменшилося на 16%

В Україні за січень-квітень 2017 року, за оперативними даними, виробництво сталі зменшилося на 8% порівняно з січнем-квітнем 2016 року - до 6,98 млн тонн.

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Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Укрметалургпром».

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період також скоротилося на 16% - до 6,11 млн тонн, виплавка чавуну скоротилася на 20% – до 6,32 млн тонн.

Обсяг виробництва коксу скоротився на 25% - до 3,33 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2016 році виробництво сталі зросло на 6% порівняно з 2015 гом - до 24,2 млн тонн, виробництво загального металопрокату також збільшилося на 6% - до 21,41 млн тонн, виплавка чавуну зросла на 8% – до 23,59 млн тонн. Обсяг виробництва коксу за 2016 рік зріс на 10% - до 12,73 млн тонн.