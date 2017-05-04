Російський завод "Авіакор" припинив виробництво літака Ан-140

"Авіакор - авіаційний завод" (Самара) завершив випуск регіонального турбогвинтового літака Ан-140 через розрив коопераційних зв'язків з розробником літака - українським ДП "Антонов".

Про це повідомляє RNS з посиланням на річний звіт компанії.Читайте такожСьогодні український Ан-132D уперше підкорив небо (фоторепортаж)

В "Авіакорі" зазначили, що основна частина постачальників комплектуючих для виробництва Ан-140 перебувають в Україні.

Завершивши програму випуску, "Авіакор" продовжить виконувати технічне обслуговування та ремонт повітряних суден даного типу для підтримки їх експлуатації.

Однією з причин зупинки проекту називається "відсутність співпраці з розробником літака Ан-140-100 - державним підприємством "Антонов" (Україна) - в частині внесення конструкторських змін та модернізації літака Ан-140, а також заміни постачальників комплектуючих виробів".

Водночас, "Авіакор" зазначає, що Ан-140-100 є єдиним в Росії регіональним літаком, призначеним замінити наймасовіший літак часів СРСР - Ан-24.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Антонов» – єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства – літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.

Підприємство «Антонов» за підсумками 2016 року збільшило чистий прибуток в 4 рази порівняно з 2015 роком – до 178,1 млн грн.