Захоплені бойовиками українські підприємства на Донбасі зупиняються - Тука

Захоплені окупантами українські підприємства в ОРДЛО зупиняються. Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Георгій Тука.

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"Ті шахти, які видобувають антрацитову групу вугілля, – хрест. Це вугілля ані на тих територіях, ані в Федерації нікому не потрібне. Свого вистачає більш ніж. Єдиний шлях - закриватися. Шахта Засядька вже закрита, люди отримали повідомлення про відпустку на невизначений термін за власний рахунок", - сказав він.

Тука додав: "Металопідприємства, зокрема Алчевський і Єнакієвський комбінати, скоріше за все, якби це прикро не звучало, обладнання буде перевезено в Росію. Бо, зокрема, на Алчевському незадовго до цих подій було придбано надсучасне обладнання за величезні кошти і кредитні зобов'язання".

Нагадаємо, "ДНР" і "ЛНР" заявили про введення з 1 березня так званого зовнішнього управління на всіх українських підприємствах, які працюють на тимчасово окупованих територіях Донбасу.