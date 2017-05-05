Україна збільшила виручку від експорту залізорудної сировини майже вдвічі

Гірничо-металургійні підприємства України в січні-квітні 2017 року збільшили виручку від експорту залізорудної сировини (ЗРС) на 85% у порівнянні з січнем-квітнем попереднього року – до 947,4 мільйона доларів з 511,3 мільйона доларів, повідомляється в митній статистиці Державної фіскальної служби.

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Ра звітний період було експортовано 12,019 мільйона тонн ЗРС (на 15,8% менше, ніж за січень-квітень 2016 року), частка якого в загальному обсязі валютної виручки від експорту склала 6,9%.

Основними покупцями українського ЗРС були Китай – 30% виручки, Польща – 10,6%, Австрія - 10,4%.

Також повідомляється, що за 4 місяці імпорт ЗРС в натуральному вираженні склав 201,8 тисячі тонн, у грошовому еквіваленті - 21,6 мільйона доларів. При цьому майже вся залізорудна сировина імпортувалася з Росії.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році скоротила виручку від експорту залізорудної сировини на 12,8% порівняно з 2015 роком – до 1,8 мільярда доларів.