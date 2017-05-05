Держгеонадр зупинила 69 спецдозволів на видобуток корисних копалин на окупованому Донбасі

Державна служба геології та надр України зупинила дію 69 спецдозволів на видобуток корисних копалин для низки компаній, які ведуть свою виробничу діяльність на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей і не подали звітність про розробку надр за 2015-2016 роки.

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Про це йдеться в наказі Держгеонадр №179 від 19 квітня 2017 року, який опубліковано на сайті відомства.

«У зв'язку з невиконанням надрокористувачами Луганської та Донецької областей особливих умов спеціальних дозволів, а саме ненаданням щорічного звіту держпідприємству «Геоінформ України» про рух запасів за 2015-2016 роки, наказую зупинити дію спеціальних дозволів на користування надрами», - йдеться в тексті документа.

Згідно з додатком до цього наказу, зупинено 69 спецдозволів, зокрема, на видобування підземних вод (для «Компанії «Вода Донбасу», «Донбасенерго», «ММК імені Ілліча») і вугілля («Макіїввугілля», «Торговий дім «Донбас-Антрацит», «ДВ Нафтогазовидобувна компанія»).

Цим же наказом Держгеонадр надала іншим компаніям (власникам 20 спецдозволів) 60-денний термін для усунення порушення. До цього списку потрапили деякі вуглевидобувні підприємства, зокрема, «Шахта імені Засядька», «Антрацитвугілляінвест» та «Антрацитвугілля».

Як повідомляв УНІАН, в результаті бойових дій на сході України, які були ініційовані Росією влітку 2014 року, на сьогоднішній день залишаються тимчасово окупованими деякі території Донецької і Луганської областей.

Після блокади зони АТО, яка була ініційована рядом народних депутатів і ветеранів, а також урядового рішення про обмеження товарообороту з тимчасово окупованими територіями, 14 березня президент Петро Порошенко заявив, що низка українських підприємств у зоні АТО були незаконно конфісковані владою так званих «ДНР» і «ЛНР».

15 березня Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення припинити переміщення вантажів через лінію розмежування. Того ж дня великі промислові холдинги - ДТЕК і «Метінвест» заявили про втрату контролю над своїми активами в зоні АТО.