Найбільша в Україні державна газовидобувна компанія збільшила прибуток у 78 разів

Найбільша в Україні державна газовидобувна компанія «Укргазвидобування» в 2016 році збільшила чистий прибуток у порівнянні з 2015 роком в 77,9 раза - до 11,919 млрд грн з 153 млн грн.

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Як йдеться у звіті компанії, чистий дохід «Укргазвидобування» за 2016 рік збільшився в 2,5 раза – до 55,041 млрд грн. Валовий прибуток збільшився в 6,3 раза - до 19 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Укргазвидобування» у 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 14,605 млрд куб. м.

В даний час компанія реалізує програму «20/20», яка передбачає нарощування обсягів видобутку до 20 млрд куб. м газу в рік до 2020 року. Загальний рівень інвестицій для виконання цієї програми оцінюється в 110 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%.