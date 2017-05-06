ЗМІ назвали ім'я росіянина, який керує українськими заводами на території "ДНР" і "ЛНР"

Генеральним директором компанії, яка курирує кілька українських підприємств у самопроголошених «ДНР» і «ЛНР», є колишній віце-губернатор Іркутської області Росії Володимир Пашков. Про це пише журнал «Коммерсантъ-Власть».

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Йдеться про підприємство «Внєшторгсервіс». На початку квітня ватажок «ДНР» Олександр Захарченко підписав указ, в якому «тимчасовим адміністратором» українських заводів на окупованих територіях призначалася ця організація. В списку підприємств, які контролює «Внєшторгсервіс», знаходяться металургійний завод «Донецьксталь», Єнакіївський і Макіївський металургійні заводи, «Єнакіївський коксохімпром», Ясинівський коксохімічний завод, «Макіївкокс», Харцизький трубний завод.

Видання вказує, що за минулий місяць у «Внєшторгсервісу» не з'явилося ні сайту, ні офісу.

«В жодному з документів самопроголошених республік не було вказано, хто очолює цю компанію і кому вона належить», — пише видання.

Проте один раз, як зазначає журнал, ім'я ймовірного генерального директора компанії було згадано. У повідомленні Краснодонської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості до робочих місцевого підприємства «Краснодонвугілля» 20 березня йшлося, що в «Внєшторгсервіс» увіллються вугільні підприємства та металургійні заводи.

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«Пропонується побудова вертикально інтегрованої компанії, яка буде працювати на території «ЛНР» і «ДНР». Генеральним директором компанії є Володимир Пашков», — передає видання.

Так званий міністр промисловості і торгівлі «ДНР» Олексій Грановський підтвердив виданню, що «Внєшторгсервісом» керує людина на ім'я Володимир Пашков, у якого є російське громадянство.

«До цього він був радником голови республіки з економічних питань, а хто стоїть за ним, ми не будемо розкривати, щоб не нашкодити нашим партнерам», — сказав Грановський.

Він відмовився відповідати на уточнююче питання, про яких партнері йде мова, заявивши, що у «ДНР» лише «один партнер — Російська Федерація».

За словами працівників Єнакіївського металургійного заводу, Харцизького трубного комбінату та вуглевидобувного підприємства «Орджонікідзевугілля» контроль над підприємствами перейшов до бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Видання також звертає увагу, що після завершення кар'єри чиновника Пашков став президентом благодійного Фонду підтримки міжнародних гуманітарних проектів, який був зареєстрований у Москві в грудні 2015 року. У середині лютого Служба безпеки України звинуватила Пашкова в тому, що фонд використовують для збільшення бюджету «ЛНР». У повідомленні зазначалося, що в першому кварталі 2017 року бюджет самопроголошеної республіки повинен поповнитися на більш ніж 11 млрд руб. При цьому, на думку СБУ, влада «ЛНР» може перерахувати лише 2 млрд руб, інша сума запланована у вигляді отримання фінансової допомоги від уряду Росії.

«Для приховування російського фінансування псевдореспубліки і щоб уникнути додаткових економічних санкцій до РФ, одним із механізмів наповнення бюджету терористів обраний кишеньковий благодійний Фонд підтримки міжнародних гуманітарних проектів (президент — громадянин Росії Володимир Ігорович Пашков)», — йшлося в повідомленні.

Співробітники СБ України вважають, що Фонд підтримки міжнародних гуманітарних проектів через рахунки російської НКО «Центр міжнародних розрахунків» спрямовує кошти в "Держбанк ЛНР".

Як повідомляв УНІАН, 1 березня бойовики заявили про "націоналізацію" українських підприємств, розташованих на окупованому Донбасі.