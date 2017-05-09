Новий український переносний реактивний гранатомет дебютував на міжнародній виставці (фото)

Державний концерн "Укроборонпром" представив на 13-й Міжнародній виставці військової техніки IDEF-2017 у Стамбулі новий переносний реактивний гранатомет. Зброя була виготовлена на держпідприємстві "Луч", що входить до складу концерну.

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Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».

Як зазначають у концерні, нова зброя призначена для ураження легкоброньованої та неброньованої техніки (пускові установки, РЛС, літаки на стоянці, авто та інше.), споруд польового типу (ДОТ, ДЗОТ), також живої сили, яка знаходиться на відкритому просторі, в укриттях, споруд з каменю, цегли або бетону.

«Дальність стрільби переносного реактивного гранатомету становить від 70 м до майже 2 км, а дальність прямого пострілу сягає 600 м. Застосування нового оптико-електронного прицілу автоматизує та спрощує роботу стрілка, забезпечує високу точність попадання при максимальній дальності стрільби», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що державний концерн “Укроборонпром” представляє Україну на 13-й Міжнародній виставці військової техніки “IDEF-2017”. Делегацію очолює генеральний директор концерну Роман Романов. На стенді концерну представлено передові розробки українського оборонно-промислового комплексу, серед них: натурний зразок безпілотного мінібронетраспортеру “Фантом”, бронетранспортери БТР-3Е1 та “Дозор-Б”, БМ “Оплот”, танкові двигуни та агрегати, ракетне та артилерійське озброєння, вогнепальну зброю та інше.