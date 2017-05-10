"Укроборонпром" представив на виставці в Туреччині безпілотний БТР "Фантом"

Держпідприємство "Спецтехноекспорт", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", представило останню модифікацію безпілотного тактичного багатоцільового транспортного засобу "Фантом" на міжнародній виставці оборонної промисловості IDEF-2017, яка проходить у Туреччині, повідомили в прес-службі держконцерну.

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"Український "Фантом" вразив турецьких партнерів насамперед своєю мобільністю та адаптивністю до різних видів устаткування і озброєння, в тому числі протитанкового. Розробники продемонстрували іноземним партнерам можливі варіанти комплектації "Фантома" для виконання різних завдань вдень і вночі: розвідка, вогнева підтримка, евакуація поранених, доставка боєприпасів, спостереження на блокпостах, джерело живлення", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, також на виставці IDEF-2017 "Спецтехноекспорт" продемонстрував комплекс активного захисту "Шершень" ("Заслін"), який встановлюється на легку і важку бронетехніку, систему тандемного динамічного захисту нового покоління "Дуплет", а також станцію оптико-електронного придушення "Адрос "КТ-01 АВЕ", призначену для забезпечення високоефективного захисту вертольотів від керованих ракет з інфрачервоними головками самонаведення різних типів.

Міжнародна виставка оборонної промисловості IDEF проводиться в Туреччині вже в тринадцятий раз і є однією з найважливіших і найбільших за масштабами в Європі. Учасники виставки демонструють і знайомляться з сучасними оборонними технологіями.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня 2016 року державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства України, презентував на Київському бронетанковому заводі в присутності секретаря РНБО Олександра Турчинова, міністра оборони Степана Полторака і гендиректора "Укроборонпрому" Романа Романова безпілотний багатофункціональний минибронетраспортер "Фантом".

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.