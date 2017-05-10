"Укроборонпром" і Туреччина співпрацюватимуть в сфері виробництва боєприпасів

Державна акціонерна холдингова компанії "Артем" і держпідприємство "Спецтехноекспорт", що входять до складу державного концерну "Укроборонпром", будуть співпрацювати за програмою виробництва боєприпасів з турецької корпорацією машинної і хімічної промисловості MKEK (Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu).

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Як повідомили в прес-службі держконцерну "Укроборонпром", угоду було підписано в ході 13-ї Міжнародної виставки військової техніки IDEF-2017 в Стамбулі (Туреччина).

"Ми вже співпрацюємо з MKEK і поглиблюємо нашу кооперацію. На сьогодні знайдені точки взаємодії з виготовлення патронів до стрілецької зброї та багатьох необхідних компонентів для патронів", - цитує прес-служба заступника генерального директора з авіабудування і виробництва "Укроборонпрому" Володимира Коробова.

Довідка УНІАН. Корпорація машинної і хімічної промисловості MKEK створена в 1950 році. Основна продукція корпорації призначена для турецьких Збройних сил: боєприпаси для стрілецької зброї та важкого озброєння, артилерійські системи, авіаційні бомби, міни, вибухові речовини і ракети.

Державний концерн "Укроборонпром" створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.