Зростання цін виробників промпродукції в Україні сповільнилося до 36%

Зростання цін виробників промислової продукції в Україні в квітні 2017 року в річному вираженні, порівняно з квітнем 2016 року, сповільнилося до 35,6% до 38,3% місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем березнем 2017 року, ціни виробників промпродукції в квітні зросли на 1,6%.

З початку року, порівняно з груднем 2016 року, ціни виробників промпродукції зросли на 8,1%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, зростання цін виробників промислової продукції в Україні в березні 2017 року в річному вимірі уповільнилося до 38,3% до 38,9% місяцем раніше.