У ДП "Західукргеологія" почали буріння на Ретичинській

Протягом квітня співробітники "Західукргеологія" виконували роботи з монтажу бурового верстата, а вчора приступили до буріння на свердловині №17-Ретичинської.

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Як ми вже повідомляли раніше, Національна акціонерна компанія "Надра України" за власні кошти початку в Яворівському районі Львівської області будівництво пошукової свердловини №17-Ретичинська. Свердловина розташована в окремому перспективному структурному блоці Ретичинського газового родовища. Вона була зведена з метою пошуків покладів газу у верхньо-нижньо-дашавських відкладеннях нижнього сармату та оцінки їх промислового значення.

- За результатами буріння ми очікуємо отримати приріст запасів вуглеводнів, - зазначив директор ДП НАК "Надра України" "Західукргеологія" Дмитро Штикало.

Голова правління Національної акціонерної компанії "Надра України" Ярослав Климович висловив надію, що сімнадцята Ретичинська свердловина покаже хороший результат і стане відчутним внеском у досягнення енергетичної незалежності нашої батьківщини.

При бурінні свердловини були присутні керівництво та співробітники ДП НАК "Надра України" "Західукргеологія", представники місцевої влади та ЗМІ. Благословив початок роботи та всіх присутніх отець Роман з села Руда-Краковецька.

Сподіваємося, що результати свердловини №17-Ретичинская стануть гарним подарунком до 100-річного ювілею Української геології в 2018 році.