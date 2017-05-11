Гройсман назвав визнання боргу ОПЗ перед Фірташем змовою для доведення держкомпанії до банкрутства

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав низку рішень українських судів, що дають компанії Ostchem Дмитра Фірташа право стягнути борг із Одеського припортового заводу за рішенням Стокгольмського арбітражу в 193 млн дол., змовою для доведення державної компанії до банкрутства.

Читайте такожОдеський припортовий завод скоротив збиток у 3,7 раза

Про це Гройсман заявив на засіданні уряду в четвер.

«Минулого року, коли уряд абсолютно добросовісно затвердив публічний продаж (ОПЗ - УНІАН), у серпні місяці була змова в тому, щоб програти один суд, зараз відбувається змова для програшу в інших судах. Це все сприяє тому, щоб почати банкрутство цього підприємства, яке належить українському народу. При тому, що директор заводу, юристи, які найняті, я переконаний у цьому, задіяні в цій брудній схемі. Я підкреслюю це на всю країну», - сказав глава уряду.

За словами виконуючого обов'язки голови Фонду держмайна Дмитра Парфененка, присутнього на засіданні уряду, Южний міський суд Одеської області 3 березня цього року схвалив клопотання компанії Ostchem про реалізацію рішення Стокгольмського арбітражу на території України. У відповідь на це рішення Одеський припортовий завод спільно з Фондом держмайна подав апеляційну скаргу, змінивши команду юристів, які представляють інтереси підприємства. 10 травня Апеляційний суд Одеської області відхилив апеляцію, фактично відкривши шлях для банкрутства ОПЗ. При цьому юристи ОПЗ, найняті в дочірньої компанії юрфірми «Vasyl Kisil & partners» не з'явилися на засідання Апеляційного суду.

«Я не беруся коментувати судові рішення, але, цитуючи класиків, "по форме правильно, по сути - издевательство". Подальші дії ОПЗ і Фонду держмайна - ми готуємо касаційну скаргу, а також подаватимемо клопотання про зупинення цього рішення. Крім того, у нас у запасі є низка технічних ходів, які зроблять неможливим банкрутство Одеського припортового заводу. Але все це створює враження, що ведеться цілеспрямована кампанія з дискредитації інвестиційної привабливості підприємства. Як висновок - все це вимагає швидкої приватизації та пошуку ефективного власника ОПЗ», - зазначив Парфененко.

У свою чергу, прем'єр доручив Фонду держмайна забезпечити захист ОПЗ і передати всі необхідні матеріали до правоохоронних органів.

«Урядове доручення - Фонду держмайна вжити вичерпних заходів щодо захисту інтересів держави. Будь ласка, якщо потрібно - змінюйте менеджмент заводу терміново, юристів - терміново. Також аналогічне доручення Міністерству юстиції забезпечити захист державного майна», - сказав Гройсман.

Глава уряду схвалив пропозицію міністра юстиції Павла Петренка про залучення Генеральної прокуратури та Національного антикорупційного бюро до розслідування обставин формування та визнання боргу ОПЗ.

Як повідомляв УНІАН, Южний міський суд Одеської області 13 березня дозволив компанії Ostchem Holding Limited стягнути в примусовому порядку з Одеського припортового заводу понад 5 млрд грн боргу за природний газ. Апеляцію ОПЗ і Фонду держмайна на ухвалене рішення не було задоволено.

У грудні минулого року провалилася третя за рахунком спроба приватизувати 99,6% акцій ОПЗ зі стартовою ціною 5,16 млрд грн. У зв'язку з цим його подальша діяльність опинилася під загрозою зупинки. Підприємство має близько 193 млн дол. заборгованості перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа і понад 1,5 млрд грн – перед «Нафтогазом України», а контракт на поставку газу на завод закінчився 31 грудня 2016 року.

6 березня Одеський припортовий завод, роботу якого було призупинено наприкінці 2016 року, відновив виробництво товарного карбаміду та аміаку.

Відповідно до листа українського керівництва Міжнародному валютному фонду, Україна має намір вжити всіх необхідних заходів для залучення авторитетних міжнародних інвесторів і приватизувати Одеський припортовий завод у першому півріччі 2017 року.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку та карбаміду й третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить із країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг із прийому, охолоджування й перевантаження аміаку.

Ostchem – група компаній, які працюють у сфері хімічної промисловості та виробляють аміак, карбамід, нітрати та іншу продукцію. Група входить до першої десятки світових виробників азотних добрив. До структури холдингу входять «Концерн Стирол», черкаський «Азот», «Рівнеазот», «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» і завод в Естонії – «Нітроферт». Основним акціонером групи є бізнесмен Дмитро Фірташ.