Росія виділила гроші на закупівлю сировини для заводів окупованого Донбасу – ЗМІ

Федеральне агентство з державних резервів (Росрезерв) у 2017 році отримає з Резервного фонду уряду РФ 10 млрд руб. на фінансування витрат, пов'язаних з відновленням запасів державного матеріального резерву в частині сировини і матеріалів металургійної промисловості.

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Як повідомляє РБК, про це йдеться у розпорядженні уряду від 4 травня 2017 року, підписаному прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим і розміщеному на порталі правової інформації.

За даними агентства, Росрезерв виступає посередником під час постачання сировини на металургійні заводи «ДНР» і «ЛНР».

У розпорядженні не наводиться, яке саме металургійну сировину повинен закупити Росрезерв і в яких обсягах, але вказується, що його обсяги і номенклатура визначені іншим розпорядженням уряду — 559-р, від 28 березня 2017 року. У відкритому доступі ця постанова відсутня.

У Росрезерве не змогли надати РБК оперативний коментар. Це агентство відповідає за забезпечення мобілізаційних потреб Російської Федерації, а також займається наданням гуманітарної допомоги. Практично вся інформація про його діяльність віднесена до відомостей, що становлять держтаємницю.

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Про великі закупівлі Росрезервом металургійної сировини раніше відомо не було. У планах закупівель на 2013-2017 роки, розміщених на сайті держструктури, поповнення запасів металургійної сировини не передбачається. На сайті держзакупівель також немає даних про минулі або майбутні закупівлі Росрезервом металургійної сировини та матеріалів.

Саме через проблеми з поставками руди в лютому зупинилися металургійні комбінати на території окупованого Донбасу.

У квітні РБК повідомляло, що Росрезерв задіяний у механізмі забезпечення заводів «ДНР» і «ЛНР» залізорудною сировиною з Росії.

За даними видання, компанія «Єврохім» Андрія Мельниченка буде відвантажувати щомісяця невеликі партії залізорудної сировини на станцію Череповець-2 в рамках поставок для Росрезерву. При цьому в квітні «Російські залізниці» надали 25-відсоткову знижку на перевезення залізорудної сировини зі станції Череповець-2 у Вологодській області на станцію Успенська Ростовської області, прикордонну з «ДНР». Крім «Єврохіму» у схемі поставок руди для бойовиків також візьмуть участь «Северсталь» і «Металоінвест», стверджують джерела, близькі до великих металургійних холдингів. Самі компанії свою причетність до постачань в «ДНР» і «ЛНР» заперечують.

Нагадаємо, в березні 2017 бойовики «ДНР» і «ЛНР» ввели «зовнішнє управління» на цих підприємствах. Воно здійснюється через ЗАТ «Внєшторгсервіс», у якого немає ні сайту, ні офісу. За даними журналу «Коммерсантъ-Власть», генеральним директором компанії єколишній віце-губернатор Іркутської області Росії Володимир Пашков.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня бойовики заявили про "націоналізацію" українських підприємств, розташованих на окупованому Донбасі.