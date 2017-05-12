Найбільша сталеливарна компанія світу ArcelorMittal відзвітувала про прибуток проти збитку роком раніше

Найбільша сталеливарна компанія у світі ArcelorMittal у I кварталі 2017 року отримала чистий прибуток, що припадає на акціонерів, в $1 млрд проти збитку $416 млн роком раніше, повідомляє RNS.

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Продажі ArcelorMittal за звітний період зросли на 20,1% у річному вираженні до $16,1 млрд.

Поставки сталі компанією в I кварталі 2017 року скоротилися на 1,9% — до 21,1 млн тонн. Постачання залізної руди за звітний період зросли на 11,5% — до 8,7 млн тонн.

ArcelorMittal — найбільша металургійна компанія світу, створена в 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor і індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесменові Лакшмі Мітталу. Зареєстрована в Люксембурзі.

Капіталізація ArcelorMittal становить €22,17 млрд. Кампанії належить найбільше металургійне підприємство України «Арселорміттал Кривий Ріг».

Як повідомляв УНІАН, «АрселорМіттал Кривий Ріг» завершив завершив 2016 рік з чистим прибутком у розмірі 2,7 млрд грн, що майже в 2 рази більше за чистий прибуток, отриманий в 2015 році, у розмірі 1,38 млрд грн.

Чистий дохід від реалізації продукції комбінату становив 52,96 млрд грн, сума капітальних інвестицій – 4,75 млрд грн.

Довідка УНІАН. Металургійний комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг», що належить індійському мільярдерові Лакшмі Мітталу, є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск більше 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн тонн сталі і понад 6,7 млн тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є країни Близького Сходу, Африки та Європи.

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій комбінату «Криворіжсталь» на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 року за 24,2 млрд грн при стартовій ціні 10 млрд грн, після чого меткомбінат був перейменований в «Mittal Steel Кривий Ріг», пізніше – в «АрселорМіттал Кривий Ріг».