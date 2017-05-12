Апеляційний суд відхилив скаргу Кабміну у справі про видобуток газу на Юзівській площі

Київський апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на постанову Окружного адміністративного суду, якою той відмінив рішення Кабміну про відмову нідерландській компанії Yuzgaz B. V. у праві на отримання частки інвестора за договором про спільну діяльність для подальшої розвідки і видобутку сланцевого газу на Юзівській площі (Харківська та Донецька області).

Читайте такожУкраїна з початку року збільшила видобуток газу

Про це повідомляється в постанові суду від 8 травня 2017 року, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

«Апеляційну скаргу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України залишити без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 20 березня 2017 - без змін. Постанова набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена протягом десяти днів з дня складення її в повному обсязі безпосередньо до Вищого адміністративного суду України», - йдеться в тексті постанови.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня 2017 року Окружний адмінсуд Києва скасував рішення Кабміну про відмову нідерландській компанії Yuzgaz B. V. у праві на отримання частки інвестора за договором про спільну діяльність для подальшої розвідки і видобутку сланцевого газу на Юзівській площі.

При цьому, суд зобов'язав Кабмін продовжити розгляд заявки Yuzgaz b.v. і «Надра Юзівська».

Згідно з документом, вимоги позивача були обґрунтовані тим, що оспорюване рішення не відповідає вимогам Закону України «Про угоди про розподіл продукції» та «Про Кабінет Міністрів України».

Також у документі зазначалося, що Кабмін у відповідь на запит компаній «Надра Юзівська» і Yuzgaz B. V. не надав необхідне обгрунтування для відмови.

У середині липня 2016 року нідерландська компанія Yuzgas B. V. виграла конкурс на реалізацію проекту з видобутку сланцевого газу на Юзівській площі на сході України, де раніше планувала займатися видобутком нідерландсько-британська нафтогазова компанія Shell.

Yuzgas у разі затвердження урядом її як учасника угоди про розподіл продукції могла отримати в проекті частку в розмірі 90%, а частка держкомпанії «Надра Юзівська» скоротилася би до 10% зі 100%. На початку серпня представники Yuzgas B. V. відзначали, що протягом 5 років готові інвестувати 200 млн дол. в геологічну розвідку сланцевого газу на Юзівській площі. За словами директора Yuzgas B. V. Ярослава Кінаха, його компанія мала намір залучити для проведення геологорозвідки на Юзівській площі міжнародну нафтосервісну компанію Schlumberger.

На початку листопада 2016 року Кабмін не підтримав інвестиційну програму розвитку Юзівської площі і відмовив нідерландській компанії Yuzgaz B. V. в участі в угоді про розподіл продукції на цій ділянці.