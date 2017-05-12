Кабмін виділить 200 мільйонів на підвищення безпеки праці на держшахтах

Кабінет міністрів України має намір виділити 200 мільйонів гривень на підвищення безпеки роботи на державних вугледобувних підприємствах, написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон, в сферу відповідальності якого, зокрема, входить паливно-енергетичний комплекс країни.

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"Зараз ми розробляємо механізм, щоб виділити 200 мільйонів гривень на забезпечення всіх працівників державних вугледобувних підприємств необхідними засобами захисту, а також на поліпшення в цілому стану охорони праці", - написав Кістіон.

Він повідомив, що сьогодні комісія з перевірки безпеки на шахтах представила результати своєї роботи. "Вони очікувані: ситуація з дотриманням правил безпеки і забезпеченням охорони праці на наших вугледобувних підприємствах - плачевна. Не хочу вдаватися в сумну статистику, але зазначу, що нам потрібно негайно розпочати системну роботу для посилення безпеки наших гірників", - повідомив віце-прем'єр.

Кістіон зазначив, що 7 з 9 керівників державних вугледобувних підприємств вже отримали догани, на місцях більше ста співробітників цих підприємств оштрафовано на суму близько 30 тисяч гривень.

"Звичайно, порівняно з людським життям це ніщо. Тому я доручив Держпраці продовжити і посилити перевірки, а також більш жорстко підходити до притягнення до відповідальності посадових осіб", - підсумував віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня на шахті №10 "Степова" об'єднання держпідприємства "Львіввугілля" стався вибух і обвал гірської породи. Загинули 8 гірників і постраждали більше 20. Вибух на шахті стався в результаті займання повітряно-метанової суміші.

Для розслідування причин вибуху на шахті Кабінет міністрів створив урядову комісію на чолі з віце-прем'єром Геннадієм Зубко, а також ще одну комісію на чолі з віце-прем'єром Володимиром Кістіоном - для оцінки ситуації на всіх українських шахтах.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що винні в трагедії повинні понести відповідальність.