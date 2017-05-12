Юшкевич розповіла про комплексне реформування лісового господарства України

Голова Державного агентства лісових ресурсів Христина Юшкевич оприлюднила проект Стратегії реформування лісового господарства України на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook сьогодні, 12 травня.

Вона зазначила, що у Стратегії відображено її бачення необхідних для галузі реформ.

Також Голова агентства повідомила про результати виконання завдань, які вона отримала на випробувальний термін.

Читайте такожДержлісагентство розробляє комплексну реформу лісового господарства

"Напрацьовані нормативно-правові акти, які необхідні для виконання завдань, ще проходять погодження в різних міністерствах та відомствах. Їх прийняття дозволить запровадити облік деревини для всіх постійних лісокористувачів, прозорі правила продажу деревини, вирішити питання фінансування лісгоспів південних та східних областей. Деякі з них вже готові для розгляду на Уряді", - зазначила Христина Юшкевич.

Стосовно електронного обліку деревини Голова агентства проінформувала, що залишилося підключити до системи електронного обліку деревини лише 7 державних лісогосподарських підприємств, що входять до сфери управління Держлісагентства.

"Наразі триває процес забезпечення їх технічними засобами для ЕОД. Таким чином, у сфері Держлісагентства всі 297 лісгоспів, які здійснюють заготівлю і реалізацію деревини, будуть забезпечені необхідними пристроями та програмним забезпеченням", - підкреслила очільник відомства.

Христина Юшкевич повідомила про виконані заходи стосовно запровадження моніторингу вирубок та здійснення обліку лісів України.

"Необхідні кроки вже зроблені. На сайті можна ознайомитися з переліком лісорубних квитків. Кожен громадянин України може у будь-який момент перевірити законність здійснення рубки", - зазначила вона.

Вона додала, що робоча група працює над розробкою механізму для проведення повноцінного обліку лісів, оновлення лісового кадастру та мати актуальну інформацію для ведення геопорталу. Науковці з харківського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації займаються його розробкою. "Східний комітет німецької економіки зможе виділити певні кошти на ці заходи. Працюємо паралельно з іншими міжнародними організаціями для забезпечення фінансування цих робіт", - написала Христина Юшкевич.

Окрім того, Голова агентства розповіла про процес реструктуризації лісогосподарських держпідприємств. Вона зазначила, що це потребує широкого обговорення і має значні часові рамки. "Робоча група працює над цим питанням. Головною метою має бути боротьба з корупцією, ефективне управління фінансовими ресурсами, скорочення держслужбовців шляхом реорганізації облуправлінь, відокремлення контрольної функції державної лісової охорони від господарської діяльності. Паралельно з цим, щоб виправити дисбаланс у фінансуванні лісгоспів потрібно створити державний Фонд лісового господарства", - наголосила Христина Юшкевич.

Зазначимо, що реалізація Стратегії реформування лісового господарства України передбачає досягнення таких результатів, як: збалансоване, невиснажливе лісоуправління, яке забезпечить екологічну, економічну та соціальну стабільність лісового господарства; підвищення життєздатності, продуктивності та багатофункціональності лісів; зміцнення внеску лісового господарства у пом'якшення наслідків зміни клімату, збереження біорізноманіття, забезпечення якості води та боротьби з опустелюванням, розвиток туристичної інфраструктури; збільшення лісистості України до рівня 20% загальної площі країни.