Модернізацією українських вугільних шахт можуть зайнятися китайці

Китайська компанія Sany Heavy Industry висловила зацікавленість у модернізації українських державних вугільних шахт, обладнання яких має високий ступінь зношеності.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

"Китайські компанії висловили зацікавленість у модернізації українських вугільних підприємств. В ході візиту до КНР представники Міненерговугілля провели переговори з компанією Sany Heavy Industry і досягли домовленості про співпрацю в модернізації вугільної галузі", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, за результатами переговорів був підписаний Меморандум про співробітництво у сфері модернізації вугільної промисловості.

"Реалізація запланованих заходів дозволить покращити технічний стан вугледобувних підприємств, значно наростити обсяги внутрішнього виробництва за рахунок впровадження сучасних технологій і задовольнити потреби національної економіки у якісної вітчизняної вугільної продукції", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, державні шахти в Україні видобувають менше 20% всього вугілля, при цьому неодноразово повідомлялося про високий рівень зношеності та аварійності обладнання на державних вугледобувних підприємствах. Після аварії на шахті "Степова" (Львівська область), яка сталася на початку березня, уряд ініціював перевірку систем безпеки на всіх держшахтах.