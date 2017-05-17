Метпідприємства України в квітні скоротили споживання газу на 14%

Металургійні підприємства України в квітні скоротили споживання природного газу на 14,2% порівняно з березнем цього року - до 120 мільйонів кубометрів.

Читайте такожУкраїна випала з першої десятки світових виробників сталі

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів "Укрметалургпром".

Середньодобове споживання природного газу в квітні склало 4 мільйона кубометрів. За минулий рік середньодобове споживання становило 4,8 мільйона кубометрів проти 5,5 мільйона кубометрів за 2015 рік.

Загалом за 4 місяці металурги спожили 630 мільйонів кубометрів природного газу, що склало 106% до обсягу споживання в аналогічному періоді 2016 року.

За даними "Укрметаллургпрома", споживання електроенергії в січні-квітні становить 4 мільярди кВт/год - на 8% менше 4 місяців 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, металургійні підприємства України в 2016 році скоротили споживання природного газу на 14% порівняно з 2015 роком - до 1,74 мільярда кубометрів, споживання електроенергії збільшилося на 4% - до 12,9 мільярда кВт/год.