Кабмін пропонує депутатам обнулити мита на імпорт міндобрив

Кабінет міністрів України схвалив і направив на розгляд Верховної Ради законопроект про зниження до нуля митного тарифу на імпорт мінеральних добрив азотної групи, який покликаний усунути залежність вітчизняних аграріїв від закупівлі російських добрив.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в четвер.

«Законопроект передбачає внесення змін до закону України «Про митний тариф» - зниження митного тарифу на імпорт мінеральних добрив до нуля», - сказав міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий, представляючи законопроект.