Кабмін подав касацію у справі про видобуток газу на Юзівській площі

Кабінет міністрів України подав до Вищого адміністративного суду касаційну скаргу на рішення судів попередніх інстанцій, які скасували рішення Кабміну про відмову нідерландської компанії Yuzgaz B. V. у праві на отримання частки інвестора за договором про спільну діяльність для подальшої розвідки і видобутку сланцевого газу на Юзівській площі (Харківська та Донецька області).

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Про це йдеться в повідомленні Вищого госпсуду на офіційному сайті «Судова влада України».

Як повідомляв УНІАН, 8 травня 2017 року Київський апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Кабміну на постанову Окружного адміністративного суду, якою той скасував рішення уряду про відмову компанії Yuzgaz B. V. брати участь у проекті з видобутку сланцевого газу на Юзівській площі.

При цьому, суд зобов'язав Кабмін продовжити розгляд заявки Yuzgaz b.v. і «Надра Юзівська».

Згідно з документом, вимоги позивача були обґрунтовані тим, що оспорюване рішення не відповідає вимогам Закону України «Про угоди про розподіл продукції» та «Про Кабінет Міністрів України».

Також у документі зазначалося, що Кабмін у відповідь на запит компаній «Надра Юзівська» і Yuzgaz B. V. не надав необхідне обгрунтування для відмови.

У середині липня 2016 року нідерландська компанія Yuzgas B. V. виграла конкурс на реалізацію проекту з видобутку сланцевого газу на Юзівській площі на сході України, де раніше планувала займатися видобутком нідерландсько-британська нафтогазова компанія Shell.

Yuzgas у разі затвердження урядом її як учасника угоди про розподіл продукції могла отримати в проекті частку в розмірі 90%, а частка держкомпанії «Надра Юзівська» скоротилася до 10% зі 100%. На початку серпня представники Yuzgas B. V. відзначали, що протягом 5 років готові інвестувати 200 млн дол. в геологічну розвідку сланцевого газу на Юзівській площі. За словами директора Yuzgas B. V. Ярослава Кінаха, його компанія мала намір залучити для проведення геологорозвідки на Юзівській площі міжнародну нафтосервісну компанію Schlumberger.

На початку листопада 2016 року Кабмін не підтримав інвестиційну програму розвитку Юзівської площі і відмовив нідерландськійкомпанії Yuzgaz B. V. в участі в угоді про розподіл продукції на цій ділянці.