У Китаї збиратимуть авіадвигуни за українськими технологіями – перший покажуть до кінця року

Найбільше українське підприємство з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок «Мотор Січ» спільно з китайською компанією Skyrizon до кінця 2017 року можуть представити авіадвигун, зібраний за українськими технологіями в Китаї.

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Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на брифінгу в Києві.

«Skyrizon і «Мотор Січ» створять у китайському місті Чунцин спільне підприємство з випуску авіаційних двигунів за українськими технологіями. Ми хочемо вже у 2017 році чітко показати перший двигун, який буде зібраний на цьому заводі», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, «Мотор Січ» спільно з китайською компанією Skyrizon планує побудувати завод в китайському місті Чунцин з виробництва та обслуговування авіадвигунів за українськими технологіями. При цьому Skyrizon планує інвестувати в модернізацію виробничих і проектних потужностей «Мотор Січі» 250 млн дол.

Акціонерна компанія "Мотор Січ" є одним з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу і енергетичне обладнання. Акції компанії котируються на Українській біржі і є одними зі складових її індексу UX.