Суд призупинив стягнення з ОПЗ боргу перед компанією Фірташа – Фонд держмайна

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ призупинив виконання рішення Южненського міського суду Одеської області про стягнення боргу з Одеського припортового заводу (ОПЗ) розміром 5,24 млрд грн і 1,57 млрд грн нарахованої пені на користь компанії Ostchem Дмитра Фірташа.

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Про це повідомляється на сайті Фонду державного майна.

Також суд своєю ухвалою від 17 травня прийняв до провадження касаційну скаргу ФДМУ у справі про борг ОПЗ перед компанією Ostchem.

Як повідомляв УНІАН, Южненський міський суд Одеської області 3 березня цього року схвалив клопотання компанії Ostchem про реалізацію рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення з ОПЗ 193 млн дол. плюс штрафні санкції (сумарно - понад 251 млн дол.) на території України. У відповідь на це рішення Одеський припортовий завод спільно з Фондом держмайна подав апеляційну скаргу, змінивши команду юристів, що представляють інтереси підприємства. 10 травня Апеляційний суд Одеської області відхилив апеляцію, фактично відкривши шлях для банкрутства ОПЗ. При цьому юристи ОПЗ не з'явились на засіданні Апеляційного суду.

Гройсман назвав ряд рішень українських судів, що дають компанії Ostchem Дмитра Фірташа право стягнути борг з Одеського припортового заводу, змовою для доведення державної компанії до банкрутства.

У грудні минулого року провалилася третя за рахунком спроба приватизувати 99,6% акцій ОПЗ зі стартовою ціною 5,16 млрд грн. У зв'язку з цим його подальша діяльність опинилася під загрозою зупинки. Підприємство має близько 193 млн дол. заборгованості перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа і понад 1,5 млрд грн – перед «Нафтогазом України», а контракт на поставку газу на завод закінчився 31 грудня 2016 року.

6 березня Одеський припортовий завод, робота якого була припинена в кінці 2016 року, відновив виробництво товарного карбаміду і аміаку.

Відповідно до листа українського керівництва Міжнародному валютному фонду, Україна має намір вжити всіх необхідних заходів для залучення авторитетних міжнародних інвесторів і приватизувати Одеський припортовий завод у першому півріччі 2017 року.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

Ostchem – група компаній, які працюють у сфері хімічної промисловості виробляють аміак, карбамід, нітрати та іншу продукцію. Група входить в першу десятку світових виробників азотних добрив. До структури холдингу входять «Концерн Стирол», черкаський «Азот», «Рівнеазот», «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» і завод в Естонії – «Нітроферт». Основним акціонером групи є бізнесмен Дмитро Фірташ.