На Кіпрі проти власників "Азовмаша" відкрили кримінальні справи

Директорам і бенефіціарам машинобудівного холдингу Юрія Іванющенка загрожує до трьох років позбавлення волі – йдеться в постанові Окружного суду Лімассола (Кіпр), яка є в розпорядженні Mind.

Окружний суд Лімассола (Кіпр) ініціював порушення двох кримінальних проваджень за фактом невиконання рішень кіпрського суду власниками «Азовмаша» Світланою Савчук і екс-регіоналом Юрієм Іванющенко, які продовжували виводити активи з компанії-боржника.

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Зокрема, відкрито кримінальну справу № 7052/2017, згідно з яким звинувачуються бенефіціар Світлана Савчук, впливаюча особа Тарас Поліщук і директора Кеймпе Віссе Рейцма, Петрос Економідес в невиконанні рішення суду, відповідно до якого управління холдингом перейшло незалежного керуючого, в тому числі відчуження майна та інші операції з активами.

Як виявилося, відразу після вступу в силу судового наказу про призначення керівника, Тарас Поліщук (зять покійного екс-депутата і власника «Азовмаша» Олександра Поліщука) перевів на офшорну компанію контроль як мінімум над двома компаніями групи. Йдеться про ТОВ «Керуюча компанія «Азовмашівестхолдінг» і ТОВ «Головне спеціалізоване конструкторське бюро вагонобудування імені Валерія Михайловича Бубнова (ГСКБВ ім. М.В. Бубнова)». За рішенням суду, ці компанії повинні були знаходитись під контролем керуючого активами, але не дивлячись на це, 95% акцій цих компаній були передані у власність офшорної Stockwave Investments Ltd.

В рамках відкритої кримінальної справи, Світлану Савчук і Тараса Поліщука підозрюють у змові і пособництві в невиконанні судового рішення, а також в перешкоджанні правосуддю у зв'язку з відмовою власників і топ-менеджменту холдингу взаємодіяти з призначеним судом, керуючим активами.

Також бенефіціарів «Азовмаша» звинувачують в невиконанні наказу суду про замороження активів, прийнятого ще в 2014 році. Незважаючи на заборону кіпрських суддів, бенефеціаром холдингу клонували фейковий компанії, майже з однойменними назвами, як наприклад, ТОВ «Торговий дім Азовмашекспорт», які акумулювали доходи від продажу продукції, вироблені на підприємствах «старої» структури, обтяженої багатомільйонними боргами. Також власники «Азовмаша» всупереч кіпрському наказом відкривали тимчасові рахунки в різних банках, на які отримували кошти з експортних постачань, а одержувачі цих коштів були новостворені компанії.

Нагадаємо, загальна заборгованість підприємств «Азовмаш» перед кредиторами становить близько $560 млн. Серед найбільших банків-кредиторів: «Укрексімбанк», «Дельта Банк» «ОТП Банк», «Райффазен банк Аваль» та інші. З 2014 року ведуться активні судові розгляди в Україні і на Кіпрі по стягненню заборгованості з холдингу. Представники Азовмаша намагаються затягнути судові розгляди.