"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промисловості

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» з 1 червня поточного року знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 0,4% порівняно з травнем – до 7 430,4 грн з 7 456,8 грн за тис. кубометрів. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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За даними «Нафтогазу», максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 червня також будуть знижені на 0,4% – до 8 250 грн з 8 282,4 грн за тис. кубометрів.

Як зазначили у компанії, цінові пропозиції «Нафтогазу» диференційовані залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед «Нафтогазом» чи має намір купувати не менш як 50 млн кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна палива. В усіх інших випадках застосовується більш висока ціна.

Всі ціни на паливо вказані з урахуванням ПДВ і тарифів на транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Нацкомісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

У травні 2017 року «Нафтогаз» знизив мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 2,8% порівняно з квітнем 2017 року – до 7 456,8 грн за тис. куб. м, а максимальні ціни – на 2,7%, до 8 282,4 за тис. куб. м.