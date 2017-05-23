В Україні зареєстрували новий індустріальний парк

Міністерство економічного розвитку і торгівлі зареєструвало новий індустріальний парк "Золотоноша" в однойменному місті Черкаської області. Про це повідомляється на сайті відомства.

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"Метою створення індустріального парку є забезпечення сталого економічного розвитку міста Золотоноша шляхом формування єдиної території з облаштованою інфраструктурою для розміщення нових об'єктів промисловості, інноваційної сфери, логістики та супутніх послуг, спрямованих на забезпечення економічного зростання, створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку міста, підвищення конкурентоспроможності регіону, збільшення надходжень до бюджету р. Золотоноша і державний бюджет України, а також активізації інвестиційної діяльності як в місті, так і в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Також у міністерстві відзначили, що на території парку планується організувати виробництво автозапчастин і комплектуючих виробів для сільськогосподарської техніки, виробництво електрообладнання, текстильне виробництво, комплексну переробку та зберігання овочів і фруктів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономрозвитку, в Україні на даний час зареєстровано 20 індустріальних парків.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав парламент прийняти законодавство для стимулювання розвитку індустріальних і технопарків.