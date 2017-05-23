Падіння промвиробництва в Україні прискорилося до 6,1%

В Україні в квітні третій місяць поспіль зафіксовано спад промислового виробництва в річному вираженні, який порівняно з квітнем 2016 року, без урахування коригування на ефект календарних днів, прискорилося до 6,1% після 2,7% місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів падіння промвиробництва в квітні в річному вираженні прискорилося до 4,6% після 2,9% у березні до березня.

За інформацією Держстату, порівняно з попереднім місяцем березнем 2017 року, промвиробництво в квітні впало на 6,9% без урахування сезонної коригування, на 1,7% - з урахуванням коригування.

З початку року, в січні-квітні порівняно з аналогічним періодом попереднього року промвиробництво знизилося на 2%.