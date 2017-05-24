Україна втратила три позиції в рейтингу виробників сталі

У січні-квітні 2017 року світова виплавка сталі збільшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 5,2%, до 550,84 млн т.

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Про це повідомляє UAprom з посиланням на дані асоціації Worldsteel.

При цьому в квітні сталеве виробництво в світі зросло в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 5%, до 142,080 млн. т, тоді як до березня знизилося на 2%

Квітневе завантаження метпотужностей досягло 73,6%. Це на 2,5% вище порівняно з квітнем 2016 року. Порівняно з березнем 2017 року цей показник вищий на 1,7%.

Крім того, згідно з даними Worldsteel, в квітні 2017 року Україна опустилася з 11-го на 14-те місце в рейтингу світових виробників сталі. У той же час Японія повернулася на друге місце, відтіснивши Індію.

У 2016 році світова виплавка сталі збільшилася порівняно з 2015 роком на 0,8%, до 1 628,5 млн. т. Середнє завантаження потужностей за підсумками року становило 69,3% порівняно з 69,7% у 2015-м.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за січень-квітень 2017 року виробництво сталі зменшилося на 8% порівняно з січнем-квітнем 2016 року - до 6,98 млн тонн.

У 2016 році в Україні виробництво сталі зросло на 6% порівняно з 2015 гом - до 24,2 млн тонн, виробництво загального металопрокату також збільшилося на 6% - до 21,41 млн тонн, виплавка чавуну зросла на 8% – до 23,59 млн тонн. Обсяг виробництва коксу за 2016 рік зріс на 10% - до 12,73 млн тонн.