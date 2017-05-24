Міненерговугілля: всі вугільні держшахти на сьогодні збиткові

Всі державні шахти, які видобувають енергетичне вугілля і входять до сфери впливу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, на сьогодні є збитковими. Про це на засіданні уряду заявив профільний міністр Ігор Насалик.

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"Ви можете побачити результат роботи вугільної галузі за квітень – всі без винятку шахти збиткові. Всі!" - сказа він.

За словами міністра, збитки державної вугільної галузі за 2015 рік склали 4,4 мільярда гривень, при цьому борги по зарплаті досягали 0,7 мільярда гривень, а борги за електроенергію перед бюджетом – 15,8 мільярда гривень.

"Система, яка працювала у вугільній галузі, – це система, яка утилізувала бюджетні гроші без якого-небудь результату, вона їх просто використала неефективно", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, багато держшахти знаходяться у важкому фінансовому положенні, оскільки собівартість видобутку вугілля (для багатьох з них) перевищує його відпускну ціну (1730 гривень за тонну). Шахти мають великі борги за електроенергію, не в повній мірі фінансуються програми з закупівлі обладнання для забезпечення безпеки робіт і по виплаті заробітної плати.

У зв'язку з цим 24 березня Насалик заявив, що цього року міністерство планує закрити 8 шахт, а також скоротити загальний рівень збитків державного вуглевидобувного сектору порівняно з результатами 2016 року у вісім разів - до 400 мільйонів гривень і вийти за підсумками першого кварталу 2018 року на рівень беззбитковості.