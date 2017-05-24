Кабмін затвердив Стратегію розвитку вуглевидобувної галузі

Кабінет міністрів України затвердив Стратегію розвитку вугледобувної галузі, яка передбачає збільшення видобутку вугілля на державних шахтах, з одночасним їх переходом на бездотаційну роботу. Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду 24 березня.

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"Стверджуємо з доопрацюванням, виділяємо питання для широкого публічного обговорення по створенню компанії (Національної вугільно компанії, яка об'єднає всі державні вугледобувні компанії - УНІАН) і визначаємося з подальшими кроками. Рішення прийнято", - сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

У свою чергу, віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон, в сферу відповідальності якого входить паливно-енергетичний комплекс країни повідомив, що даний документ дає чітке розуміння реалізації організаційних заходів для стабілізації роботи вугільної галузі, їх фінансування, а також орієнтовний підсумковий економічний ефект.

"Крім цього, реалізація даної концепції дозволить оптимізувати управлінський персонал, зменшити витрати... оптимізувати непрофільні активи. Разом з тим велика частина вугледобувних підприємств – містоутворюючі підприємства і тому особливу увагу необхідно звернути на соціальний захист гірників та їхніх родин", - сказав Кістіон.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості винесло на розгляд Кабінету міністрів Концепцію і План реалізації заходів щодо реформування державної вугільної галузі, прийняття і виконання яких дасть можливість збільшити видобуток енергетичного вугілля на держшахтах до 8,7 мільйона тонн та вивести 70% шахт на рівень беззбитковості за підсумками 2017 року.

Крім цього міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що Україна повинна провести приватизацію всіх державних вугільних шахт після того, як буде проведено їх реформування і ці підприємства будуть виведені на рівень беззбитковості.