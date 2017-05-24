Кабмін затвердив програму розвитку оборонки з урахуванням стандартів НАТО

Кабінет міністрів України затвердив Державну цільову програму реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) до 2021 року, яка стосується всіх аспектів управління ОПК – нормативної бази до експортного потенціалу.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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"Прийняття програми – це важлива подія, яка свідчить про незмінність курсу України на проведення реформ в оборонній промисловості. Хочу зазначити, що багато заходів програми вже виконуються. Це і новий формат ціноутворення, та надання державних гарантій, і перші кроки у реформі оборонного планування – трирічний державне оборонне замовлення", – цитує прес-служба Мінекономрозвитку заступника міністра Юрія Бровченка.

Згідно з повідомленням, в рамках програми передбачається реалізувати заходи, спрямовані на фінансове оздоровлення підприємств, інтеграцію науки і виробництва, спрощення процедур моніторингу і аналізу завдяки автоматизації управлінських процесів. У планах на найближчий рік – реалізація кількох пілотних проектів, що дозволяють оцінити можливість українського ОПК адаптуватися до міжнародних норм і процедур, зокрема, за стандартами НАТО.

Крім того, програма передбачає створення та оновлення виробничих потужностей підприємств ОПК за галузевим принципом, що дозволить впроваджувати державні галузеві програми, такі як Державна цільова програма створення і освоєння виробництва боєприпасів і продуктів спеціальної хімії, прийнята урядом у березні цього року.

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Як повідомляв УНІАН, у середині лютого Кабінет міністрів за поданням Мінекономрозвитку затвердив Державне оборонне замовлення на 2017-2019 роки. Таке рішення було прийнято вперше, а його головна мета – спрогнозувати витрати державного бюджету, створити умови для розвитку ОПК та інших виробничих потужностей.

Зокрема, мова йде про фінансування закупівель озброєння і військової техніки, модернізації існуючих зразків озброєння, відновлення виробничих потужностей українських підприємств ОПК і робіт по створенню нових зразків озброєння.

Як підкреслили в Мінекономрозвитку, планування оборонного замовлення на три роки є частиною загального середньострокового бюджетного планування, що проводиться урядом. При цьому деталі оборонних планів становлять державну таємницю, а їх зміст не може бути оприлюднено.

На початку лютого Рада національної безпеки і оборони України затвердив показники державного оборонного замовлення на 2017-2019 роки.

Оборонний бюджет у 2017 році затверджено в розмірі понад 120 мільярдів гривень.