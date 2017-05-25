Чергову партію танків "Оплот" передадуть Таїланду на наступному тижні - виробник

Чергову партію вітчизняних танків «Оплот» в рамках контракту передадуть Таїланду наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам головний конструктор Заводу імені Малишева Олександр Шейко.

Читайте такожВ "Укроборонпромі" спростували інформацію про зрив контракту на постачання БТР до Таїланду

«Таїланд. Наступного тижня ми відвантажуємо чергову партію. Кількість – інформація конфіденційна. Ми виконали три чверті контракту», - сказав Шейко.

Як повідомляв УНІАН, раніше, 3 січня, у ЗМІ з'явилася інформація про рішення військового керівництва Таїланду достроково розірвати контракт на поставку танків «Оплот» у зв'язку з тим, що на даний момент замовник отримав лише 20 танків із 49, а термін контракту закінчується в жовтні 2017 року. Згідно з опублікованою інформацією, замість українських "Оплотів" Таїланд має намір закупити 28 китайських танків VT-4.

Представники Харківського заводу ім. Малишева, що здійснює виробництво «Оплотів», спростували цю інформацію і заявили про підготовку до відвантаження чергової партії танків.

Контракт з Таїландом на поставку 49 танків «Оплот» було підписано у 2011 році, загальна вартість - близько 250 млн дол. Керівництво концерну «Укроборонпрому» неодноразово заявляло про складність виробництва танків «Оплот» і залучило для виробництва приватні підприємства.