Ставка на авіабудування: Україна проводить переговори з низкою країн щодо кооперації

Уряд проводить переговори з низкою країн щодо виробничої кооперації в авіабудівній галузі. Про це в ході години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив глава уряду Володимир Гройсман.

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"Ми сьогодні працюємо над тим, щоб у різних сферах розробити різні програми підтримки, в тому числі в авіабудуванні... Нам потрібні ресурси, фінансування, інвестиції. У цю сферу потрібно інвестувати сотні мільйонів доларів. Хочу підкреслити, що під час своїх офіційних візитів у різні країни я завжди ставлю питання нашої кооперації. Це процес не одного дня, але підкреслюю, що в сегменті транспортних літаків ми маємо серйозні можливості за новими контрактами", - сказав прем'єр.

Гройсман зазначив, що авіабудування є надзвичайно конкурентною галуззю в світі, але перевагою України є те, що наша країна володіє технологіями повного циклу для створення літаків.

Як повідомляв УНІАН, найбільше українське підприємство з випуску авіаційних двигунів та газотурбінних установок "Мотор Січ" спільно з китайською компанією Skyrizon до кінця 2017 року можуть представити авіадвигун, зібраний за українськими технологіями в Китаї.