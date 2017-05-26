Гройсман доручив провести аудит діяльності екс-керівництва Держгеонадр

14:56, 26 травня 2017
Промисловість
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Прем'єр-міністр також заявив про необхідність розслідувати факт силового блокування роботи держоргану.

Гройсман хоче перевірити роботу Держгеонадр / фото УНІАН

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести аудит діяльності екс-керівництва Державної служби геології та надр, а також заявив про необхідність розслідування правоохоронними органами, включаючи Національне антикорупційне бюро, факту силового блокування роботи держустанови і недопущення на робоче місце новопризначеного керівництва.

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Про це глава уряду повідомив журналістам у Києві.

«Нікому не дозволено блокувати роботу державних органів, тим більше таким дикунським способом. Я вважаю, що тут має бути реакція правоохоронних органів. Там потрібно зробити серйозний, детальний аудит стогсовно минулого керівництва Держгеонадр, зробити цей аудит публічним. Я вважаю, що нам потрібно передати матеріали в Національне антикорупційне бюро, Генеральну прокуратуру, щоб з'ясувати, що відбувалося всі ці роки з надрами нашої держави, наскільки системною була робота», – сказав Гройсман.

За словами прем'єра, 25 травня новопризначений виконувач обов'язів Держгеонадр Олег Кирилюк, а також його перший заступник Олег Фощій не змогли приступити до виконання обов'язків.

«Те, що після публічного конкурсу нове керівництво мало приступити до виконання обов'язків, - це очевидний факт, але хто намагався цьому перешкодити. Мабуть, є що приховувати. Зараз буде завдання все це розкрити, проаналізувати», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня у прес-службі Держгеонадр повідомили, що представники новопризначеного керівництва відомства «захопили кабінет голови». Згідно з повідомленням, правоохоронці всіх співробітників зобов'язали покинути приміщення у зв'язку з повідомленням про замінування.

Міністр екології Остап Семерак не раз заявляв про необхідність реформування Держгеонадр і повідомляв про незадовільні результати роботи екс-керівництва служби, зокрема екс-голови Держгеонадр Миколи Бояркіна.

18 травня Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконувачем обов'язків голови Державної служби геології та надр Олега Кирилюка замість Бояркіна.

23 травня Комісія з питань вищого корпусу держслужби на конкурсі не змогла обрати переможця на посаду голови Держгеонадр. Конкурс мав відбутися ще 16 травня, проте комісія перенесла його через відсутність кворуму.

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Теги: #Держгеонадр#скандал у Держгеонадр#зміна керівництва Держгеонадр