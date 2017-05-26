Великі та середні підприємства України отримали прибуток проти збитків роком раніше

Великі та середні підприємства України, крім банків, у першому кварталі отримали 102,615 мільярда гривень прибутку до оподаткування проти 58,556 мільярда гривень збитку за аналогічний період попереднього року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Згідно з наведеними даними, в першому кварталі порівняно з аналогічним періодом попереднього року фінансовий результат прибуткових підприємств зріс на 61% - до 157,048 мільярда гривень, фінансовий результат збиткових підприємств знизився майже в 3 рази - до мінус 54,432 мільярда гривень.

Також повідомляється, що частка збиткових підприємств в Україні за підсумками кварталу скоротилася до 36,1% до 39,7% роком раніше.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, великі і середні підприємства України, крім банків, в 2016 році, за попередніми даними, отримали 75,651 мільярда гривень прибутку до оподаткування проти 236,566 мільярда гривень збитку за 2015 рік.