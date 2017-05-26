Ярославський купив у "Євраза" Суху Балку

Олександр Ярославський встановив контроль над одним з найбільших залізнорудних підприємств України у холдингу "Євраз" за $110 млн, - повідомляє прес-служба DCH Олександра Ярославського.

Угода відбулася шляхом передачі покупцю компанією EVRAZ Group S. A. усього акціонерного капіталу Kadish Limited (підприємство, яке володіє акціями EVRAZ Sukha Balka). Сума операції склала $110 млн., що порівняно з рівнем оборотного капіталу і боргу залізнорудного підприємства.

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EVRAZ Sukha Balka спеціалізується на видобутку залізної руди підземним способом. В структуру комбінату входять дві шахти - "Ювілейна" та ім. Фрунзе. У минулому році компанією було реалізовано понад 2,5 млн. тонн аглоруди. Основними споживачами продукції підприємства є Південний гірничо-збагачувальний комбінат і Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча.

Купівля нового активу для холдингу Олександра Ярославського є закономірним продовженням високої інвестиційної активності останнього часу. Нагадаємо, що група DCH за 20 років роботи в Україні успішно розвивала різні проекти, серед яких "УкрСиббанк", Черкаський "Азот", "Київстар" та ін. Інвестиції Олександра Ярославського у розвиток Харківського регіону перевищили $1 млрд, з них $300 млн. - на підготовку інфраструктури Харкова до Євро-2012.

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Минулого року бізнесмен придбав Харківський тракторний завод, який, завдяки інвестиціям нового власника, на початку 2017 року почав свою роботу після 10-місячного простою. У квітні стало відомо про те, що група DCH купує страхову компанію "ІНГО Україна" (Київ).

У 2016 році Олександр Ярославський, за версією Forbes, традиційно увійшов у першу десятку найбагатших людей країни (#8, $721 млн).