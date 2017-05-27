Lockheed Martin опублікувала відео першого польоту цивільного Hercules

Американська авіабудівна компанія Lockheed Martin опублікувала відео першого польоту прототипу цивільного літака LM-100J, який побудований на базі військово-транспортного C-130J Super Hercules. Відеозапис викладений на офіційному каналі YouTube компанії, передає РБК.

У повідомленні на сайті Lockheed Martin зазначається, що тестовий політ був здійснений 25 травня в небі штатів Джорджія і Алабама. Тепер літаку потрібно пройти остаточні тести і отримати сертифікат Федерального управління цивільної авіації США про те, що він відповідає авіаційним стандартам.

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Як розповів льотчик-випробувач Уейн Робертс, який був за штурвалом нового літака, LM-100J зіграє «вагому роль у комерційній авіації і буде актуальний десятиліттями». Він зазначив, що літак може бути використаний екстреними службами під час стихійних лих, ядерних аварій, розливів нафти та під час гасіння пожеж».

LM-100J є модифікованою версією вантажного літака L-100, який виробляла Lockheed Martin з 1964 по 1992 рік. Нова модель є комерційним багатоцільовим вантажним літаком, який здатний швидко і ефективно перевозити вантажі. LM-100J здатний перевозити валкі й великі вантажі на значні відстані. Як і військово-транспортний C-130J Super Hercules, новий літак може бути задіяний у різних місіях, як в ліквідації наслідків стихійних лих, так і в якості медичного транспорту або літака для перевезення VIP-персон.