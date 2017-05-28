"Приборкання звіра": у мережі показали нові українські танки "Оплот" (відео)

У Мережі з'явилося відео, на якому демонструються можливості українського танка "Оплот".

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"Завод ім. Малишева (Україна, Харків) продовжує виконання контракту на поставку нових танків "Оплот" у Таїланд!" — написав на своїй сторінці у Facebook директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"На цьому відео - і заводський цех з черговою порцією "Оплотів" для тайської армії. І той "пакистанський" "Оплот", який готують до танкової битви за нове замовлення", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня, чергову партію вітчизняних танків "Оплот" в рамках контракту передадуть Таїланду на наступному тижні.