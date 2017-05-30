Співпраця з НАТО: альянс може дозволити Україні участь у своїх тендерах

Підприємства оборонно-промислового комплексу України можуть отримати дозвіл на участь у тендерах на поставку товарів і послуг для НАТО.

Як повідомила прес-служба державного концерну "Укроборонпром", Агентство НАТО з підтримки і постачання (АНПС) виступило з пропозицією включити підприємства ОПК України в перелік виробників продукції оборонного призначення.

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"Україна стала першою серед східноєвропейських партнерів НАТО, якій запропонована така можливість, що є свідченням визнання в НАТО потенціалу оборонної промисловості нашої держави і поглиблення довіри до неї", - цитує прес-служба держконцерну оцінку місії України при НАТО.

Також, в місії України при НАТО відзначили, що в даний час вже розпочата підготовка відповідних доповнень до договірно-правову базу для врегулювання співробітництва України з АНПС.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив Державну цільову програму реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) до 2021 року, яка стосується всіх аспектів управління ОПК – нормативної бази до експортного потенціалу.

У планах на найближчий рік – реалізація кількох пілотних проектів, що дозволяють оцінити можливість українського ОПК адаптуватися до міжнародних норм і процедур, зокрема, за стандартами НАТО.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.