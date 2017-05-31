Група DCH прийняла управління Sukha Balka

У середу, 31 травня, у Кривому Розі управлінська команда DCH прийняла управління підприємством Sukha Balka, що раніше належало групі EVRAZ. Нагадаємо, що про купівлю активу було оголошено 25 травня, сума угоди склала $110 млн, повідомляє прес-служба групи.

Читайте такожРосійська група "ЄВРАЗ" продала український коксохімічний заводНа зустрічі з представниками трудового колективу від віце-президента компанії-продавця Денис Новоженов сказав, що на даний актив було кілька претендентів, проте прийняли рішення обрати "власника, здатного розвивати актив, відповідального і порядного інвестора, одного з найкращих в Україні". І зазначив, що "актив успішний і стабільний, колектив дуже якісний".

Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH, у своєму виступі підкреслив, що має тривалий досвід роботи в Кривому Розі. "Перший раз я приїхав сюди 22 роки тому - працював з багатьма промисловими підприємствами. Так що це для мене рідний регіон, мені приємно знову повернутися в Кривий Ріг. Ми докладемо всі зусилля, щоб Sukha Balka розвивалася, забезпечуючи спадкоємність кращих традицій. Різких рухів не буде, але, в той же час, ми будемо впроваджувати свої нововведення, які відпрацювали у себе в DCH. І звичайно, приділимо увагу соціальним аспектам, і участі в житті міста", - сказав він.

На питання журналіста про те, що мотивувало DCH купити підприємство, Ярославський відповів: "Нудно бути просто з грошима. Треба ще щось робити. Ми українці, ми тут живемо, тут я інвестую".

Олександр Ярославський представив нового генерального директора Sukha Balka Віталія Баша – топ-менеджера з 10-річним досвідом активами у видобувній галузі (у рамках DCH). І повідомив, що найближчі кілька місяців управлінська команда DCH присвятить глибинный діагностиці ситуації на підприємстві та доопрацюванню стратегії розвитку підприємства. Віталій Баш, в свою чергу, також зазначив, що: "Враховуючи досвід групи DCH з управління промисловими активами, ми впевнені, що наша команда зможе дати Sukha Balka новий імпульс для сталого розвитку. Це в наших силах".

Як відомо, група DCH впродовж своєї більш, ніж 20-річної історії розвивала різні інвестиційні проекти, в числі яких "УкрСиббанк", проданий згодом міжнародній групі BNP Paribas, Черкаський "Азот", "Київстар", підготовка інфраструктури Харкова до Євро-2012. Поточні пріоритетні напрями діяльності бізнес-групи - фінанси, промисловість, виробництво будматеріалів, будівництво, девелопмент, готельний бізнес. Останнім великим придбанням Ярославського був Харківський тракторний завод, який після 10-місячного простою розпочав роботу на початку 2017 року. В даний час група також знаходиться в процесі придбання страхової компанії "ІНГО Україна" (Київ): завершуються формальні процедури щодо закриття угоди з купівлі 25%-го пакета акцій, а далі DCH має намір наростити свою частку до 100%.