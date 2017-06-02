"Південмаш" заявив про відновлення виробництва ракет-носіїв "Зеніт"

Держпідприємство "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" і компанія S7 Sea Launch Limited уклали контракт на виробництво і поставку ракет-носіїв серії "Зеніт". Про це повідомляє прес-служба "Південмашу".

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Контракт передбачає виготовлення 12-ти ракет-носіїв для використання в програмах «Морський старт» і «Наземний старт» для досліджень та використання космосу в мирних цілях в рамках міжнародних космічних проектів.

Зараз у виробництві 2 ракети модифікацій «Зеніт-3SL» і «Зеніт-3SLБ».

На підприємстві повідомляють, що в даний час портфель замовлень "Південмашу" на найближчі роки перевищує $350 млн. Серед основних замовників компанії США, Італії, Індії, Кореї та інших країн.