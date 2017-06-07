Ярославський виконав усі зобов'язання щодо ХТЗ - губернатор Харківської області

Сьогодні голова Харківської ХОДА Юлія Світлична відвідала Харківський тракторний завод, який впевнено відновлює обсяги виробництва після торішнього простою. Губернатор зазначила, що Олександр Ярославський, власник та інвестор Харківського тракторного заводу виконав усі зобов'язання щодо ХТЗ.

"Завдяки підтримці президента України та інвестора, ми змогли запустити легендарний завод ХТЗ. І можемо говорити з упевненістю, що є замовлення, буде робота, з упевненістю дивимося в майбутнє. Сьогодні на ХТЗ виконані всі зобов'язання інвестора, які він давав. Підприємство працює і розвивається. Завдяки роботі інвестора і менеджменту заводу, завдяки роботі всіх хто вкладає свою душу у виробництво тракторів – в результаті ми зможемо виконати будь-який план", - сказала у своєму виступі перед трудовим колективом та представниками ЗМІ Юлія Світлична.

Губернатор Харківщини особисто ознайомилася з перебігом технологічного процесу на підприємстві, поспілкувалася з заводчанами та нагородила грамотами провідних співробітників підприємства.

Генеральний директор заводу ХТЗ Андрій Коваль наголосив, що в травні поточного року був побитий рекорд за останні десятиліття роботи заводу з випуску деталей. "На ХТЗ виготовили деталей на понад 14 млн. грн, - адже це теж обсяг валової продукції, обсяг реалізації та він прив'язаний до заробітної плати", – сказав він.

Коваль також розповів про логіку поточної стратегії підприємства. "Наші дії спрямовані на підвищення внутрішньої ефективності та оптимізацію бізнес-процесів. І рух є в усіх напрямках. Джерело ж потенційного підвищення рівня заробітної плати ми бачимо в тому, щоб більше продавати і дешевше робити нашу продукцію. З одного боку, те, що зараз був прийнятий указ, що компенсує покупцям техніки ХТЗ 20% від її вартості, дасть істотну надбавку продажу на ринку України. А з іншого, інвестиції в модернізацію дозволять знизити накладні витрати", - повідомив гендиректор ХТЗ.

Як відомо, Харківський тракторний завод починає свою історію з 1930 р., є одним з найбільших машинобудівних підприємств України. Завдяки багаторічній практиці поставок продукції на експорт, торгова марка «ХТЗ» входить в число найбільш відомих за кордоном українських брендів. Стратегія підприємства в даний час орієнтована на відновлення ринкових позицій як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Власник та інвестор ХТЗ Олександр Ярославський силами групи DCH вже реалізував низку успішних проектів відродження промислових підприємств.