Гройсман прогнозує зростання частки легкої промисловості в економіці України

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оцінює потенціал збільшення частки легкої промисловості в економіці до декількох відсотків ВВП у середньостроковій перспективі.

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Про це прем'єр повідомив журналістам під час відвідання підприємства легпрому в Чернігівській області.

"Питома вага легкої промисловості в ВВП країни трохи більше 1%. Але потенціал до зростання, я думаю, що точно такий же. Тобто, можна дійти до декількох відсотків", - сказав прем'єр.

За його словами, в Україні досить великий внутрішній ринок, а модернізація виробництва та інвестиції можуть забезпечити якісну продукцію, так і високі заробітні плати в галузі, що допоможе покрити потреби.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році наростила експорт продукції легкої промисловості на 7,1% - до 60 мільйонів доларів.