Депутати продовжили дію підвищеного експортного мита на металобрухт ще на два роки

Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає продовження на два роки терміну дії експортного мита на відходи і брухт чорних металів, розмір якого становить 30 євро за 1 тонну.

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За ухвалення Закону про внесення змін до розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відновлення об'єктів інфраструктури» проголосували 260 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

«Законопроект №6382, який ми зараз розглядаємо, продовжить дію підвищеного експортного мита на металобрухт ще на два роки... Я хочу наголосити для наших міжнародних партнерів, що дане тимчасове підвищення експортного мита на металобрухт, яке ми пропонуємо, повністю відповідає міжнародним зобов'язанням України в рамках СОТ», - сказав голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк, доповідаючи цей законопроект.

Також він наголосив, що прямий позитивний ефект для українського бюджету від дії цього закону становить понад 1 млрд грн на рік.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, метою ухвалення цього документа є збереження дієвого механізму правового регулювання експорту металобрухту для зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку для першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості і створення умов для відновлення об'єктів інфраструктури.

Крім того, законопроект спрямований на стабілізацію ситуації в металургійній галузі та суміжних секторах шляхом збільшення пропозиції металобрухту на внутрішньому ринку. Також очікується зростання надходжень до державного бюджету за рахунок підвищення експортного мита на металобрухт і створення додаткової доданої вартості на території держави шляхом глибокої переробки даної дефіцитної сировини.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2016 року Рада ухвалила з правками президента закон, який передбачає підвищення терміном на один рік експортного мита на відходи і брухт чорних металів до 30 євро за 1 тонну, а також скасування обов'язкової державної реєстрації контрактів на експорт металобрухту.

Українські металургійні компанії неодноразово виступали з вимогами обмежити експорт металобрухту, оскільки, на їх думку, у меткомбінатів спостерігається дефіцит брухту, а його вивезення з країни негативно позначається на металургійній галузі.