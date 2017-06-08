Українським підприємствам обіцяють розстрочку з ПДВ на ввезене для виробництва обладнання

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів розробити законопроект про надання розстрочки з ПДВ на ввезене для виробництва обладнання. Про це прем'єр-міністр написав у своєму Twitter.

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«Доручив Міністерству фінансів опрацювати проект Закону про розстрочення на 36 місяців з ПДВ для обладнання, яке ввозиться для виробництва», - написав Гройсман.

За його словами, наприклад, при ввезенні верстата, щоб виготовляти тканину, потрібно буде не одразу заплатити 20% ПДВ, а буде надано розстрочку на 36 місяців.

«Ми це зробимо для всього обладнання, яке не виробляється в Україні. Упевнений, таке рішення позитивно вплине на українське виробництво!», - зазначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у квітні третій місяць поспіль зафіксовано спад промислового виробництва в річному вираженні, який порівняно з квітнем 2016 року, без урахування коригування на ефект календарних днів, прискорився до 6,1% після 2,7% місяцем раніше.

З урахуванням коригування на ефект календарних днів спад промвиробництва у квітні в річному вираженні прискорився до 4,6% після 2,9% у березні до березня.