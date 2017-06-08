В Україні сповільнилося зростання цін виробників промпродукції

Зростання цін виробників промислової продукції в Україні в травні 2017 року в річному вираженні, порівняно з травнем 2016 року, уповільнилося до 27,1% із 35,6% місяцем раніше.

Читайте такожПадіння промвиробництва в Україні прискорилося до 6,1%

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, порівняно з попереднім місяцем, квітнем 2017 року, ціни виробників промпродукції в травні знизилися на 1,3%.

З початку року, порівняно з груднем 2016 року, ціни виробників промпродукції зросли на 6,7%.

У повідомленні зазначається, що дані наводяться без урахування окупованого Криму та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, зростання цін виробників промислової продукції в Україні в квітні 2017 року в річному вираженні уповільнилося до 35,6% із 38,3% місяцем раніше.