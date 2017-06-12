Нафтохімічний завод «Карпатнафтохім» відновив роботу після п'ятирічного простою, повідомила прес-служба підприємства.

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У прес-службі компанії нагадали, що наприкінці квітня Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою визначив для «Карпатнафтохіму» щорічні квоти на безакцизне ввезення сировини: зріджений газ - 1070 млн літрів на рік; прямогонний бензин - 1170 млн в рік; дизельне паливо - 985 млн літрів на рік.

У компанії відзначають, що переробка кожного із зазначених обсягів може забезпечити випуск 250 тис. тонн етилену на рік.

При цьому вибір сировини буде залежати від кон'юнктури сировинних і товарних ринків. Згідно з повідомленням прес-служби, в 2017 році основною сировиною буде прямогонний бензин, але не виключено використання зрідженого газу або дизельного палива.

Довідка УНІАН. «Карпатнафтохім» (м. Калуш, Івано-Франківська обл.) створено в 2004 році. Підприємство спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропілену.